Происшествие случилось вечером 15 декабря в колонии-поселении №8. Она расположена в Веселовском районе.
Фигурантам 19 и 20 лет, один сидел за кражу, второй - за наркопреступление. В УФСИН рассказали 161.py, что они просто пропали из колонии.
«В данный момент полицейские и сотрудники УФСИН проводят розыск», — пишет издание. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников. А за ноябрь в городе задержали 47 человек из розыска.