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Двое заключенных сбежали из колонии в Ростовской области

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

Вечером 15 декабря в Ростовской области двое осужденных сбежали из колонии

В Ростовской области идет розыск заключенных, совершивших побег из колонии, сообщили в УФСИН по региону.

Происшествие случилось вечером 15 декабря в колонии-поселении №8. Она расположена в Веселовском районе.

Фигурантам 19 и 20 лет, один сидел за кражу, второй - за наркопреступление. В УФСИН рассказали 161.py, что они просто пропали из колонии.

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«В данный момент полицейские и сотрудники УФСИН проводят розыск», — пишет издание. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников. А за ноябрь в городе задержали 47 человек из розыска.

 

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