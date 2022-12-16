Напомним, что экологи давно бьют тревогу. Они озадачены ситуацией с обмелением рек в Ростовской области. Из Дона, Маныча, Северского Донца уходит вода. Ее не остается потому, что более-менее питьевая вода формируется во внешних токах — от дождей, таловых вод, чистых родников.
На территории низины, начиная с левого берега Дона и в сторону станиц Кубани, практически не осталось хорошей питьевой воды. Вода из артезианских скважин здесь также непригодна к употреблению без обработки. А обрабатывать ее в больших объемах обратным осмосом — слишком дорого.
По словам собеседника, несколько лет назад наиболее очевидной ситуация была в Волгодонске. Там Цимлянское водохранилище не набирало воду, поскольку водосборные системы оставались выше уровня воды. Теперь с подобной проблемой сталкивается Ростов, Зерноград, Белая Калитва.
«На подходе и Сальск, он тоже находится в сложной зоне», - отмечает Алексей Лебедев.
Спикер добавляет, что в 90-е годы появилась программа по восстановлению проточности малых рек и ручьев. Однако, по его словам, ничего сделано не было.
Сегодня ситуацию усугубляет бесконтрольное земледелие. Запасы пахотной земли истощены. Аграрии увеличиваются их, распахивая все — водосборные балки, ручьи, целинные земли.
«Дальше ситуация с водой будет только ухудшаться. А все потому, что проблема не решается. Те, кто обязан это делать, сидят в удобных креслах и преследуют свои интересы», - резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС.