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Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой

Сегодня, 11:08
Фото: Martin Luff/CC BY SA / flickr.com
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Ситуация с питьевой водой в Ростовской области — это проблема номер один. И никакого эффективного решения этой актуальной проблемы пока не принято, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что экологи давно бьют тревогу. Они озадачены ситуацией с обмелением рек в Ростовской области. Из Дона, Маныча, Северского Донца уходит вода. Ее не остается потому, что более-менее питьевая вода формируется во внешних токах — от дождей, таловых вод, чистых родников.

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На территории низины, начиная с левого берега Дона и в сторону станиц Кубани, практически не осталось хорошей питьевой воды. Вода из артезианских скважин здесь также непригодна к употреблению без обработки. А обрабатывать ее в больших объемах обратным осмосом — слишком дорого.

По словам собеседника, несколько лет назад наиболее очевидной ситуация была в Волгодонске. Там Цимлянское водохранилище не набирало воду, поскольку водосборные системы оставались выше уровня воды. Теперь с подобной проблемой сталкивается Ростов, Зерноград, Белая Калитва. 

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«На подходе и Сальск, он тоже находится в сложной зоне», - отмечает Алексей Лебедев.

Спикер добавляет, что в 90-е годы появилась программа по восстановлению проточности малых рек и ручьев. Однако, по его словам, ничего  сделано не было.

Сегодня ситуацию усугубляет бесконтрольное земледелие. Запасы пахотной земли истощены. Аграрии увеличиваются их, распахивая все — водосборные балки, ручьи, целинные земли.

«Дальше ситуация с водой будет только ухудшаться. А все потому, что проблема не решается. Те, кто обязан это делать, сидят в удобных креслах и преследуют свои интересы», - резюмирует эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС. 

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