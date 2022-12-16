На территории низины, начиная с левого берега Дона и в сторону станиц Кубани, практически не осталось хорошей питьевой воды. Вода из артезианских скважин здесь также непригодна к употреблению без обработки. А обрабатывать ее в больших объемах обратным осмосом — слишком дорого.