Иск передали к московской компании «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». Клуб хочет добиться удаления из адреса сайта fcrostov-kassa.ru название команды.
От ответчика также потребовали аннулировать делегирование полномочий на администрирование этого портала. Кроме того, ФК намерен взыскать с сайта 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
Но заявление было передано с нарушениями, так как истец не точно сформулировал свои условия. Пока заявление оставили без движения, клубу предложили устранить недочеты.
Ранее ФК «Ростов» взыскал с болельщика штраф за проникновение на стадион без Fan ID.