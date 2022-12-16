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ФК «Ростов» через суд намерен закрыть сайт по продаже билетов

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» обратился с иском в суд с требованием закрыть сайт, на котором продают билеты, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск передали к московской компании «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ». Клуб хочет добиться удаления из адреса сайта fcrostov-kassa.ru название команды.

От ответчика также потребовали аннулировать делегирование полномочий на администрирование этого портала. Кроме того, ФК намерен взыскать с сайта 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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Но заявление было передано с нарушениями, так как истец не точно сформулировал свои условия. Пока заявление оставили без движения, клубу предложили устранить недочеты.

Ранее ФК «Ростов» взыскал с болельщика штраф за проникновение на стадион без Fan ID.

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#Илья Протвинов#Фк#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спорт
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