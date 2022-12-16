В данный момент видимость составляет около 50 метров. Когда рассеется туман, неизвестно.
Водителей просят увеличить дистанцию до других автомобилей. Нельзя превышать скорость, чтобы не спровоцировать ДТП.
В данный момент ограничения движения в регионе не вводили.
Согласно прогнозам синоптиков, вечером температура может упасть до двух градусов. В субботу будет облачно, а столбики термометров покажут девять градусов.
До этого ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду.