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Густой туман ограничил видимость на дорогах в Ростовской области днем 16 декабря

Сегодня, 12:54
Фото: unsplash
Густой туман ограничил видимость на дорогах в Ростовской области днем 16 декабря
На Ростовскую область опустился густой туман, из-за чего сейчас ограничена видимость на дорогах, сообщили в УГИБДД по региону.

В данный момент видимость составляет около 50 метров. Когда рассеется туман, неизвестно.

Водителей просят увеличить дистанцию до других автомобилей. Нельзя превышать скорость, чтобы не спровоцировать ДТП.

В данный момент ограничения движения в регионе не вводили.

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Согласно прогнозам синоптиков, вечером температура может упасть до двух градусов. В субботу будет облачно, а столбики термометров покажут девять градусов.

До этого ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду.

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