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Игрок «Реала» Азар ищет возможность продолжить карьеру в США

Сегодня, 16:10
Фото: pxhere.com
Мадридский клуб готов досрочно расторгнуть контракт.

Бельгийский полузащитник Эден Азар может продолжить свою карьеру в одном из клубов MLS, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ. Однако такой вариант рассматривается футболистом только после завершения сезона. 

При этом мадридский «Реал» готов досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до 2024 года. В то же время сам вингер намерен доиграть этот сезон в королевском клубе до конца. 

Азар, объявивший об окончании карьеры в национальной сборной, провел за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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