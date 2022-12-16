За последнее время в Ростовской области резко выросло количество заболевших ОРВИ, только за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев. Вместе с этим регистрируют и заболевших гриппом.
На данный момент в регионе подтверждено 63 случая заражения свиным гриппом.
Свиным гриппом могут заразиться, как животные так и люди. Эта болезнь распространяется сразу в нескольких государствах, в том числе Мексике, Кении и США.
Само заболевание считается опасным, а в 2009 году была объявлена пандемия.
Инкубационный период длится от четырех до семи дней. После этого появляются симптомы, похожие на простуду.
Может подняться температура, заболеть голова, появиться насморк и кашель. В некоторых случаях начинает болеть живот и нарушается пищеварение.
Есть и другие симптомы свиного гриппа:
У некоторых пациентов температура тела достигала 39 градусов. Если начнутся осложнения, то это способно привести к галлюцинациям.
Болезнь передается воздушно-капельным путем, в том числе при чихании и кашле. Вирус способен сохраняться в течение нескольких часов на бытовых предметах.
В так называемой группе риска по этому заболеванию находятся маленькие дети и пенсионеры. В эту же категорию входят беременные и люди с хроническими заболеваниями.
Существует несколько правил, при соблюдении которых можно снизить риск заражения свиным гриппом:
При появлении признаков заболевания стоит обращаться к медицинским специалистам. Эффективной может стать прививка от гриппа.
Роспотребнадзор рекомендует принимать поливитаминные и противовирусные препараты. Стоит достаточно времени уделять прогулкам и не забывать проветривать помещения.
Лечение свиного гриппа аналогичное тому, что применяется при сезонном гриппе. Речь идет о дезинтоксикационной и корректирующей терапии.
Если пациент переносит заболевание тяжело, то медики принимают меры, чтобы не допустить вирусной пневмонии. При необходимости больные принимают жаропонижающие препараты.
Если появляются проблемы с дыханием, то стоит сразу же вызвать скорую.
Ситуация с этим заболеванием обострилась в 2009 году, когда появились случаи массового заражения в Америке и Мексике. Тогда Всемирная организация здравоохранения выражала обеспокоенность из-за этого.
Дело в том, что тогда сложилась высокая смертность. Уровень пандемической угрозы оценили в пять баллов из шести возможных.
Согласно статистике, умерли около 2,6 тысячи зараженных в 140 странах. В том же году объявили пандемию по этому заболеванию.
Болезнь сохраняется до сих пор. Стоит помнить, что при появлении признаков необходимо обратиться к врачу за обследованием и назначением лечения.