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Какие симптомы свиного гриппа и чем он опасен для людей

Сегодня, 11:41
Фото: Mos.ru/CC BY SA
Какие симптомы свиного гриппа и чем он опасен для людей
В Ростовской области зарегистрировали десятки случаев заражения свиным гриппом. Что это за заболевание, какие у него симптомы и чем оно опасно, в материале RostovGazeta.

За последнее время в Ростовской области резко выросло количество заболевших ОРВИ, только за неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев. Вместе с этим регистрируют и заболевших гриппом.

На данный момент в регионе подтверждено 63 случая заражения свиным гриппом.

Что известно о свином гриппе

Свиным гриппом могут заразиться, как животные так и люди. Эта болезнь распространяется сразу в нескольких государствах, в том числе Мексике, Кении и США. 

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Само заболевание считается опасным, а в 2009 году была объявлена пандемия.

Симптомы свиного гриппа

Инкубационный период длится от четырех до семи дней. После этого появляются симптомы, похожие на простуду.

Может подняться температура, заболеть голова, появиться насморк и кашель. В некоторых случаях начинает болеть живот и нарушается пищеварение. 

Есть и другие симптомы свиного гриппа:

  • Озноб;
  • Слабость;
  • Появление болей при движении глазных яблок;
  • Начинают болеть мышцы и суставы.

У некоторых пациентов температура тела достигала 39 градусов. Если начнутся осложнения, то это способно привести к галлюцинациям.

Фото: unsplash.com

Как передается свиной грипп

Болезнь передается воздушно-капельным путем, в том числе при чихании и кашле. Вирус способен сохраняться в течение нескольких часов на бытовых предметах.

Кто не защищен от свиного гриппа

В так называемой группе риска по этому заболеванию находятся маленькие дети и пенсионеры. В эту же категорию входят беременные и люди с хроническими заболеваниями. 

Меры профилактики свиного гриппа

Существует несколько правил, при соблюдении которых можно снизить риск заражения свиным гриппом:

  1. Стоит чаще мыть руки, а если нет такой возможности, то следует воспользоваться спиртосодержащими средствами;
  2. Нельзя иметь близкие контакты с теми, кто заболел;
  3. Следует придерживаться здорового образа жизни.

При появлении признаков заболевания стоит обращаться к медицинским специалистам. Эффективной может стать прививка от гриппа. 

Меры профилактики свиного гриппа
Фото: 1MI

Роспотребнадзор рекомендует принимать поливитаминные и противовирусные препараты. Стоит достаточно времени уделять прогулкам и не забывать проветривать помещения. 

Как вылечить свиной грипп

Лечение свиного гриппа аналогичное тому, что применяется при сезонном гриппе. Речь идет о дезинтоксикационной и корректирующей терапии.

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Если пациент переносит заболевание тяжело, то медики принимают меры, чтобы не допустить вирусной пневмонии. При необходимости больные принимают жаропонижающие препараты. 

Если появляются проблемы с дыханием, то стоит сразу же вызвать скорую. 

Пандемия свиного гриппа

Ситуация с этим заболеванием обострилась в 2009 году, когда появились случаи массового заражения в Америке и Мексике. Тогда Всемирная организация здравоохранения выражала обеспокоенность из-за этого. 

Дело в том, что тогда сложилась высокая смертность. Уровень пандемической угрозы оценили в пять баллов из шести возможных. 

Согласно статистике, умерли около 2,6 тысячи зараженных в 140 странах. В том же году объявили пандемию по этому заболеванию. 

Болезнь сохраняется до сих пор. Стоит помнить, что при появлении признаков необходимо обратиться к врачу за обследованием и назначением лечения. 

 

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