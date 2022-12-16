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Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов

Сегодня, 11:12
Фото: Haidamac/Cc BY SA 4.0 / wikimedia.org
памятник Екатерине Великой в Одессе
Памятник Екатерине II необходим Ростову, ведь она основательница донской столицы. Однако есть сомнения, что памятник дадут вывезти из Одессы, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Собеседник напоминает, что Екатерина II способствовала развитию юга страны и современного Ростова. Она основала город Нор-Нахичеван, впоследствии — Нахичевань-на-Дону. Изначально город строился возле крепости Димитрия Ростовского, что тоже дало толчок к развитию Ростова.

«Эта многофакторность сыграла роль в формировании нашего города в качестве южной столицы», - отмечает Георгий Багдыков.

Собеседник вспоминает, что с инициативой о переносе памятника Екатерины II из Одессы в Ростов выступал еще в 2014 году. Тогда разговоры о том, что его будут сносить, только начинались в Одессе.

«То, что сегодня сотворили с памятником в Одессе, ненормально. Это безумие — воевать с прошлым. Однако в Одессе памятник Екатерине II хотя бы поставили, а теперь убирают. А у нас за 30 лет его так и не воздвигли», - подчеркивает спикер.

По словам краеведа, все ограничивалось лишь разговорами и обсуждениями. Преимущественно, звучали лишь возмущения о сносе памятника Карла Маркса, на чье место планировалось воздвигнуть памятник Екатерине II.

Памятник Екатерине Великой в Нахичевани
Фото: wikimedia.org
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«Но ведь памятник Карлу Марксу никто не собирался уничтожать. Его хотели перенести в другое достойное место. При этом варианты предлагались разные. Например, поставить памятник Марксу в створе 20-ой линии в Ростове. Или же установить памятник Екатерине II напротив, на площадке рядом с магазином. В этом случае не пришлось бы тратить деньги на переименование площади», - говорит краевед.

Однако  многие посчитали абсурдным такой подход.

«Но давайте вспомним, сколько у нас городов, где стоит памятник Ленину, а позади - церковь? И что? Все это было, это наша история», - подчеркивает спикер.

Активисты поддержали инициативу донского губернатора о переносе памятника Екатерине II из Одессы в Ростове.

«Правда наблюдая за происходящим, я очень сомневаюсь, что нам просто так отдадут этот памятник. Градус агрессии зашкаливает. Вряд ли можно ждать жест доброй воли. Чисто логически я полагаю, что все будет делаться назло. Там же уничтожают российский след», - резюмирует Георгий Багдыков.

Ранее RostovGazeta сообщала, что памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область. 

Памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область
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