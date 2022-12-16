«То, что сегодня сотворили с памятником в Одессе, ненормально. Это безумие — воевать с прошлым. Однако в Одессе памятник Екатерине II хотя бы поставили, а теперь убирают. А у нас за 30 лет его так и не воздвигли», - подчеркивает спикер.