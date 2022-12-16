Собеседник напоминает, что Екатерина II способствовала развитию юга страны и современного Ростова. Она основала город Нор-Нахичеван, впоследствии — Нахичевань-на-Дону. Изначально город строился возле крепости Димитрия Ростовского, что тоже дало толчок к развитию Ростова.
«Эта многофакторность сыграла роль в формировании нашего города в качестве южной столицы», - отмечает Георгий Багдыков.
Собеседник вспоминает, что с инициативой о переносе памятника Екатерины II из Одессы в Ростов выступал еще в 2014 году. Тогда разговоры о том, что его будут сносить, только начинались в Одессе.
«То, что сегодня сотворили с памятником в Одессе, ненормально. Это безумие — воевать с прошлым. Однако в Одессе памятник Екатерине II хотя бы поставили, а теперь убирают. А у нас за 30 лет его так и не воздвигли», - подчеркивает спикер.
По словам краеведа, все ограничивалось лишь разговорами и обсуждениями. Преимущественно, звучали лишь возмущения о сносе памятника Карла Маркса, на чье место планировалось воздвигнуть памятник Екатерине II.
«Но ведь памятник Карлу Марксу никто не собирался уничтожать. Его хотели перенести в другое достойное место. При этом варианты предлагались разные. Например, поставить памятник Марксу в створе 20-ой линии в Ростове. Или же установить памятник Екатерине II напротив, на площадке рядом с магазином. В этом случае не пришлось бы тратить деньги на переименование площади», - говорит краевед.
Однако многие посчитали абсурдным такой подход.
«Но давайте вспомним, сколько у нас городов, где стоит памятник Ленину, а позади - церковь? И что? Все это было, это наша история», - подчеркивает спикер.
Активисты поддержали инициативу донского губернатора о переносе памятника Екатерине II из Одессы в Ростове.
«Правда наблюдая за происходящим, я очень сомневаюсь, что нам просто так отдадут этот памятник. Градус агрессии зашкаливает. Вряд ли можно ждать жест доброй воли. Чисто логически я полагаю, что все будет делаться назло. Там же уничтожают российский след», - резюмирует Георгий Багдыков.
Ранее RostovGazeta сообщала, что памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область.