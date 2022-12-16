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Мэрия Новочеркасска решила отказаться от трех департаментов и одного руководителя

Сегодня, 14:01
Фото: nduma.ru
Мэрия Новочеркасска решила отказаться от трех департаментов и одного руководителя
Ради экономии бюджета мэрии Новочеркасска придется распрощаться с тремя департаментами и одним управлением, сообщается на сайте Гордумы города.

В Новочеркасске анонсировали серьезные изменения в городской администрации. Там решено объединить три департамента в одну структуру, ликвидировать одно управление и одну руководящую должность.

Так, будут упразднены департаменты строительства, ЖКХ и благоустройства. Их полномочия передадут специально созданному МКУ. Исчезнет должность заместителя главы администрации по финансам, а сам отдел финансового контроля передаст свой функционал финансовому управлению.

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Также, как и в других районах Ростовской области, в Новочеркасске упразднят управление здравоохранения. Его функции отойдут Минздраву региона.

Уточняется, что решение о реформировании администрации города принято ради экономии бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут упразднить пять судов.

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#Виктория Прутковская#Город#Новости#Новочеркасск#Ростовская область#Реформы
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