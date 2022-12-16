В Новочеркасске анонсировали серьезные изменения в городской администрации. Там решено объединить три департамента в одну структуру, ликвидировать одно управление и одну руководящую должность.
Так, будут упразднены департаменты строительства, ЖКХ и благоустройства. Их полномочия передадут специально созданному МКУ. Исчезнет должность заместителя главы администрации по финансам, а сам отдел финансового контроля передаст свой функционал финансовому управлению.
Также, как и в других районах Ростовской области, в Новочеркасске упразднят управление здравоохранения. Его функции отойдут Минздраву региона.
Уточняется, что решение о реформировании администрации города принято ради экономии бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут упразднить пять судов.