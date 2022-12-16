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Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области на берегу Таганрогского залива увидели мертвого дельфина, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

О причинах гибели информации нет. Автор рассказал, что подобных случаев гибели дельфинов становится только больше.

«Увы, с каждым годом все больше таких печальных находок. Плохая экология, рыбацкие сети», — говорится в публикации.

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Пользователи в комментариях выразили сожаление из-за случившегося. 

Ранее жители в Ростовской области заметили плавающего в реке Дон дельфина 15 сентября. Тогда зоолог рассказал корреспонденту RostovGazeta, что он мог попасть сюда из-за болезни, сменив привычное место обитания. 

 

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