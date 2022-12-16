О причинах гибели информации нет. Автор рассказал, что подобных случаев гибели дельфинов становится только больше.
«Увы, с каждым годом все больше таких печальных находок. Плохая экология, рыбацкие сети», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях выразили сожаление из-за случившегося.
Ранее жители в Ростовской области заметили плавающего в реке Дон дельфина 15 сентября. Тогда зоолог рассказал корреспонденту RostovGazeta, что он мог попасть сюда из-за болезни, сменив привычное место обитания.