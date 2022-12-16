Впрочем, у «Цимлянских вин» дела идут еще хуже. Индекс финансового риска на момент публикации составляет 94 пункта, в 2021 году активы потеряли более 490 миллионов рублей, а прибыль ушла в минус на 131,5 миллиона рублей.