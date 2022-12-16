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Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»

Сегодня, 11:59
Фото: Zach Dischner/CC BY SA/flickr.com
Истина в вине: кто собирается выкупить акции "Цимлянских вин" в Ростовской области
Московская компания по управлению инвестициями собирается выкупить «Цимлянские вина», сведения об этом появились в базе решений ФАС.

В среду, 14 декабря, в ФАС опубликовали уведомление о поступлении ходатайства от компании АО «АПЕКС Менеджмент», желающей приобрести и распоряжаться половиной голосующих акций Уведомление о поступлении ходатайства на рассмотрение АО «Цимлянские вина». Ходатайство подали для получения согласия от антимонопольного органа. 

При этом, согласно сведениям в базе «СПАРК-Interfax», сама компания-покупатель, занятая в сфере управления инвестиционными фондами, «Апекс Менеджмент» имеет высокий индекс финансового риска 80 из 100, а в августе прошлого года опубликовали данные о ликвидации/реорганизации компании. 

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Впрочем, у «Цимлянских вин» дела идут еще хуже. Индекс финансового риска на момент публикации составляет 94 пункта, в 2021 году активы потеряли более 490 миллионов рублей, а прибыль ушла в минус на 131,5 миллиона рублей. 

В конце ноября стало известно, что у «Цимлянских вин» сменился владелец.

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