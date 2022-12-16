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На охрану стадиона «Ростов-Арена» потратят более 50,3 миллиона рублей в 2023 году

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
На охрану стадиона «Ростов-Арена» потратят более 50,3 миллиона рублей в 2023 году
В Ростове на круглосуточную охрану «Ростов-Арена» выделили около 50,35 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» выступила заказчиком тендера для поиска подрядчика, готового взять на себя обеспечение безопасности «Ростов-Арены» в течение всего 2023 году. 

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит обеспечивать охрану стадиона «Ростов-Арена» на улице Левобережной, 2Б. Всего под ответственность предстоит взять 38 круглосуточных постов охраны, а также эксплуатацию системы видеонаблюдения.

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Площадь охраняемого участка составляет 39,12 гектара со стадионом площадью более 7,1 гектара, а в зону охраны безопасности включены парковки, КПП, камеры хранения, билетные кассы, а также «Медиа Центр» со столовой и центрами логистики, аккредитации и другими значимыми объектами. Стоимость работ оценили более чем в 50 миллионов рублей.  

Заявки на участие в запросе предложений можно подать до 23 декабря, в этот же день объявят победителя закупки. 

Ранее в Ростове одобрили ремонт стадиона «Ростов-Арена».

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