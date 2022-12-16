Площадь охраняемого участка составляет 39,12 гектара со стадионом площадью более 7,1 гектара, а в зону охраны безопасности включены парковки, КПП, камеры хранения, билетные кассы, а также «Медиа Центр» со столовой и центрами логистики, аккредитации и другими значимыми объектами. Стоимость работ оценили более чем в 50 миллионов рублей.