Дождливая погода начнется с пятницы, 16 декабря, но будет холодно - около трех градусов. Ночью температура опустится до двух градусов.
В субботу воздух должен прогреться до +10 градусов, такая же температура сохранится и в воскресенье. Должны выпасть осадки, а ветер усилится до трех метров в секунду.
Но со следующей недели начнутся заморозки. По ночам температура будет падать до минус семи градусов. Ветер может стать еще сильнее в регионе.
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