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На выходных в Ростовской области потеплеет до +10 °С и будут лить дожди с 17 декабря

Сегодня, 06:59
Фото: 1mi
В Ростовской области на выходных сложится дождливая погода и может потеплеть, сообщили в Гидрометцентре.

Дождливая погода начнется с пятницы, 16 декабря, но будет холодно - около трех градусов. Ночью температура опустится до двух градусов. 

В субботу воздух должен прогреться до +10 градусов, такая же температура сохранится и в воскресенье. Должны выпасть осадки, а ветер усилится до трех метров в секунду. 

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Но со следующей недели начнутся заморозки. По ночам температура будет падать до минус семи градусов. Ветер может стать еще сильнее в регионе.

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. 

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