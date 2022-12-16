Когда туман рассеется, неизвестно. По прогнозам синоптиков, суббота, 17 декабря, также будет облачной и туманной. Поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, увеличить интервал движения между машинами, не превышать скорость и не совершать опасных маневров. Это может быть чревато провоцированием дорожных аварии.