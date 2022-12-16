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На жителей Ростовской области обрушится снег, а под Доном проложат канализацию

Сегодня, 16:17
Фото: Alan Levine/CC0 / flickr.com
На жителей Ростовской области обрушится снег, а под их ногами проложат канализацию
Жителей Ростовской области предупредили о приближающихся снегопадах и густом тумане, а по дну реки Дон проложат канализацию за 1,8 миллиарда рублей.

Падает снег

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила о резком похолодании в Ростове с 16 декабря. Также весь регион накроют снег, дождь и мокрый снег.

Температура воздуха при этом днем в среднем составит от -2 до +5 градусов, ночью столбики термометров опустятся от -4 до +1 градуса. Также на дорогах возможен гололед.

Такая погода продержится в Ростове и области до конца месяца. Вероятно, осадки стоит ожидать и 31 декабря.

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Туман-туманище

ГИБДД предупредило водителей о густом тумане на дорогах. Видимость движения из-за него значительно ограничена и составляет лишь около 50 метров.

Когда туман рассеется, неизвестно. По прогнозам синоптиков, суббота, 17 декабря, также будет облачной и туманной. Поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, увеличить интервал движения между машинами, не превышать скорость и не совершать опасных маневров. Это может быть чревато провоцированием дорожных аварии.

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Миллиард на канализацию

«Водоканал Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для строительства канализационного дюкера через реку Дон. Соответствующий конкурс уже анонсирован на сайте государственных закупок. Его победитель станет известен 23 января 2023 года.

Начальная стоимость контракта составляет 1,8 миллиардов рублей. Сами работы будут проходить неподалеку от Западного железнодорожного моста.

Фото: donland

Подрядчику предстоит спроектировать объект, согласовать документацию, после этого стартуют строительно-монтажные работы. Гарантийный срок объекта составит пять лет. Сдать дюкер должны не позднее апреля 2024 года.

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