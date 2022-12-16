О финансировании ростовского светотехнического завода позаботился Сбер

— Это позволило расширить клиентскую базу и начать реализацию ESG-проекта: системы управления городской средой на базе искусственного интеллекта. Кроме того, на заводе используется альтернативная энергия солнечных панелей. А банк всегда поддерживает клиентов, которые идут по пути устойчивого развития. Автоматизация в производстве и внедрение инноваций позволит компании развиваться и расширяться ускоренными темпами, — пояснила Лия Кикичева.