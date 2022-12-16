О финансировании ростовского светотехнического завода позаботился Сбер

Компания кредитуется по льготной программе министерства экономического развития и Банка России, использует технику от СберЛизинга, оборотное и инвестиционное кредитование банка.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лии Кикичевой, с поддержкой банка компания модернизировала не только офис, но и производство.
— Это позволило расширить клиентскую базу и начать реализацию ESG-проекта: системы управления городской средой на базе искусственного интеллекта. Кроме того, на заводе используется альтернативная энергия солнечных панелей. А банк всегда поддерживает клиентов, которые идут по пути устойчивого развития. Автоматизация в производстве и внедрение инноваций позволит компании развиваться и расширяться ускоренными темпами, — пояснила Лия Кикичева.
Компания «Ионос» более 8 лет занимается производством светодиодных светильников для промышленности и уличного освещения. Сегодня завод выпускает 420 видов продукции. У него есть собственные серверы, управляющие аппаратно-программным комплексом и производством в автоматическом режиме.
Число клиентов компании исчисляется десятком тысяч российских предприятий, среди которых крупные заводы и администрации городов. Продукция «Ионос» реализуется в рамках таможенного союза и как отмечают эксперты, имеет большой экспортный потенциал.
Сегодня здесь установлено 68 квадратных метров солнечных панелей, а к концу следующего года их площадь увеличится до 652 метров. Как говорит генеральный директор «Ионос» Антон Ионов, компания старается открывать новые направления и совершенствовать текущие процессы, автоматизируя их.
— Сейчас мы локализуем все этапы производства в одном месте. Создали отдел, занимающийся разработкой аппаратного и программного комплекса на базе ИИ. Умное управление освещением, автоматически реагирующее на уровень естественной освещенности, движение и т.п., позволяет снизить его энергопотребление на 40%, — рассказывает Антон Ионов.