Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон

Начальная стоимость контракта превышает 1,8 миллиарда рублей. Сами работы пройдут в районе Западного железнодорожного моста.

На охрану стадиона «Ростов-Арена» потратят более 50,3 миллиона рублей в 2023 году

Ранее стало известно, что на содержание мостов и пешеходных переходов в Ростове потратят 55 миллионов рублей.

Реализация проекта должна завершиться не позднее апреля 2024 года.

Вначале подрядчик спроектирует объект, согласует документацию, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Гарантийный срок составит пять лет после окончания работ.

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