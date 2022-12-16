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Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон

Сегодня, 12:39
Фото: donland.ru
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализационных труб под рекой Дон
В Ростовской области ищут подрядчика, который построит канализационный дюкер через реку Дон, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает «Водоканал Ростова-на-Дону», подрядчика выберут в рамках конкурса. Победитель станет известен 23 января.

Начальная стоимость контракта превышает 1,8 миллиарда рублей. Сами работы пройдут в районе Западного железнодорожного моста.

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Вначале подрядчик спроектирует объект, согласует документацию, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Гарантийный срок составит пять лет после окончания работ. 

Реализация проекта должна завершиться не позднее апреля 2024 года. 

Ранее стало известно, что на содержание мостов и пешеходных переходов в Ростове потратят 55 миллионов рублей.

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