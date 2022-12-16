Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон

Заказчиком выступает «Водоканал Ростова-на-Дону», подрядчика выберут в рамках конкурса. Победитель станет известен 23 января.
Начальная стоимость контракта превышает 1,8 миллиарда рублей. Сами работы пройдут в районе Западного железнодорожного моста.
Вначале подрядчик спроектирует объект, согласует документацию, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Гарантийный срок составит пять лет после окончания работ.
Реализация проекта должна завершиться не позднее апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что на содержание мостов и пешеходных переходов в Ростове потратят 55 миллионов рублей.