Передел КМВ вызвал возмущение атамана из Ставрополья

Он направил в Генпрокуратуру России и к президенту РФ Владимиру Путину обращения с просьбой проверить работу некоторых чиновников и бизнесменов.
Возмущение атамана вызвало решение Гагаринского суда Москвы, принятое летом 2022 года, по иску Генпрокуратуры РФ. Конфликтная ситуация связана с 1763 объектами недвижимости, в числе которых здравницы, питьевые бюветы, гостиницы. Они входят в состав 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура выдвинула требование признать приватизацию данных объектов незаконной и вернуть их в собственность России. Ответчиками выступили 106 лиц, в основном это собственники санаториев. Ход событий подробно освещает NewsTracker.
Участники рынка санаторно-курортных услуг выразили публичное осуждение этого процесса. Они считают, масштабная деприватизация объектов может обрушить инфраструктуру Кавминвод. Десятки санаториев вынуждены будут закрыться, тысячи граждан станут безработными. Участники процесса перечислили многочисленные нарушения, присутствующие в решении Гагаринского суда.
По мнению атамана, в деле найдены нестыковки, это говорит о том, что иск и решение по нему формировались впопыхах. В ускоренной деприватизации курортных объектов Сергей Попов усмотрел намеренную диверсию, организованную с целью подрыва экономики Ставропольского края.
Как считает Попов, передел бизнеса в КМВ является продолжением конфликта между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. По версии атамана, сторону Матвиенко представляют ее сын, предприниматель Сергей Матвиенко, и сенатор от Ставропольского края, входящий во влиятельный кавминводский клан Михаил Афанасов.
В списке санаториев, которые Генпрокуратура потребовала вернуть государству, нет объектов, что контролирует Афанасов и его семья. Ранее сообщалось, что Сергей Матвиенко желает получить контроль над половиной минеральных скважин региона.
Попов заявил, что под видом межэлитного конфликта и передела собственности в Кавминводах разрушаются основы государственности. Он отметил, что судебный процесс по времени совпал с событиями на Украине.