Передел КМВ вызвал возмущение атамана из Ставрополья

Возмущение атамана вызвало решение Гагаринского суда Москвы, принятое летом 2022 года, по иску Генпрокуратуры РФ. Конфликтная ситуация связана с 1763 объектами недвижимости, в числе которых здравницы, питьевые бюветы, гостиницы. Они входят в состав 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура выдвинула требование признать приватизацию данных объектов незаконной и вернуть их в собственность России. Ответчиками выступили 106 лиц, в основном это собственники санаториев. Ход событий подробно освещает NewsTracker.