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Политолог заявил, что события в Ростовской области привели к началу спецоперации

Сегодня, 14:33
Фото: mil.ru
Политолог рассказал из-за чего началась спецоперация
Начало спецоперации на Украине могли спровоцировать события, произошедшие в Ростовской области 21 февраля, полагает политолог Никита Мендкович.

Политолог Никита Мендкович дал интервью порталу «Украина.ру», в котором рассказал о возможных причинах начала спецоперации. Эксперт уверен, что СВО стала ответной мерой на угрозы безопасности России.

Дело в том, что за три дня до объявления спецоперации, 21 февраля 2022 года украинские военные начали боевые действия на границе Ростовской области, неподалеку от станицы Митякинской Тарасовского района. ВСУ даже вступили в бой с пограничной охраной России. Мендкович считает этот факт еще одним доказательством прямой угрозы безопасности со стороны не только Украины, но и НАТО.

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К тому же, незадолго до СВО в соседнем государстве велись разговоры о размещении ядерных установок и элементов противоракетной обороны Атлантического альянса. «Это могло обрушить систему ядерного сдерживания, критически снизив подлетное время к руководящим центрам России», — вспоминает политолог. В январе 2022 года Россия попыталась путем переговоров добиться полного нейтралитета Украины, однако ни к какому консенсусу стороны не пришли. Тогда Москве не оставалась иного пути, как начать спецоперацию.

Ранее депутат написал донос на ростовского рэпера Влади из-за альбома, посвященного СВО.

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