Дело в том, что за три дня до объявления спецоперации, 21 февраля 2022 года украинские военные начали боевые действия на границе Ростовской области, неподалеку от станицы Митякинской Тарасовского района. ВСУ даже вступили в бой с пограничной охраной России. Мендкович считает этот факт еще одним доказательством прямой угрозы безопасности со стороны не только Украины, но и НАТО.