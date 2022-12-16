Напомним, что в начале декабря мужчина с ручным пулеметом открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему помощь.
Стрелка задержали на следующий день в заброшенном здании. Сейчас он находится под арестом.
Теперь раненый Бирюков рассказал, что после попадания пули он ничего не понимал. Он начал снимать с себя одежду, так как ему стало очень жарко.
«Я просил, чтобы с меня срезали штаны. Обидно, что я молодой парень и прикован к кровати — не могу ничего поделать», — приводит слова пациента Don_mash.
Он поблагодарил врачей за профессионализм. Сейчас раненый идет на поправку после двух операций.