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Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Сотрудник полиции Роман Бирюков рассказал, как ему удалось пережить стрельбу в Новошахтинске.

Напомним, что в начале декабря мужчина с ручным пулеметом открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему помощь.

Стрелка задержали на следующий день в заброшенном здании. Сейчас он находится под арестом.

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Теперь раненый Бирюков рассказал, что после попадания пули он ничего не понимал. Он начал снимать с себя одежду, так как ему стало очень жарко.

«Я просил, чтобы с меня срезали штаны. Обидно, что я молодой парень и прикован к кровати — не могу ничего поделать», — приводит слова пациента Don_mash.

Он поблагодарил врачей за профессионализм. Сейчас раненый идет на поправку после двух операций.

 

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