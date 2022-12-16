Ранее появилась информация, что в четверг, 15 декабря, два человека сбежали из колонии-поселения. Одному из них 19 лет, второму — 20.
Сроки фигуранты получили за кражу и наркотики. Официальной информации об этом не поступало.
Пользователи в соцсетях назвали этот поступок нелогичным, так как после поимки у зэков будут более строгие условия содержания.
«В колонии-поселении сидят с небольшими сроками, находясь почти „в раю“, если сравнивать с обычной тюрьмой. Убежать оттуда, значит подписать себя на еще более долгий срок, причем вряд ли в заведении общего режима… Я бы поинтересовалась их психическим здоровьем», — написала местная жительница.
Другие поинтересовались, где были охранники в этот момент и почему они не заметили пропажу.