«В колонии-поселении сидят с небольшими сроками, находясь почти „в раю“, если сравнивать с обычной тюрьмой. Убежать оттуда, значит подписать себя на еще более долгий срок, причем вряд ли в заведении общего режима… Я бы поинтересовалась их психическим здоровьем», — написала местная жительница.