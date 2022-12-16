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Ростовчане усомнились в психическом здоровье сбежавших из колонии зэков

Сегодня, 11:28
Фото: 1MI
Ростовчане усомнились в психическом здоровье сбежавших из колонии зэков
Жители Ростовской области заявили о необходимости проверить психическое состояние сбежавших из колонии зэков, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что в четверг, 15 декабря, два человека сбежали из колонии-поселения. Одному из них 19 лет, второму — 20.

Сроки фигуранты получили за кражу и наркотики. Официальной информации об этом не поступало.

Пользователи в соцсетях назвали этот поступок нелогичным, так как после поимки у зэков будут более строгие условия содержания.

«В колонии-поселении сидят с небольшими сроками, находясь почти „в раю“, если сравнивать с обычной тюрьмой. Убежать оттуда, значит подписать себя на еще более долгий срок, причем вряд ли в заведении общего режима… Я бы поинтересовалась их психическим здоровьем», — написала местная жительница.

Другие поинтересовались, где были охранники в этот момент и почему они не заметили пропажу.

 

#Илья Протвинов#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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