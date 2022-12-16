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Ростовчанин был убит во время спецоперации на Украине 7 ноября

Сегодня, 09:15
Фото: vk.com/etorostovnadonu

В зоне СВО погиб 27-летний житель из Ростова

В Ростове-на-Дону простились с местным жителем Русланом Трояном, погибшим во время спецоперации на Украине.

Портал Ростов.py сообщил, что в Ростове состоялись похороны военнослужащего Руслана Трояна. 28-летний местный житель отдал свою жизнь во время службы на Украине, получив смертельную рану на территории Украины. 

Сейчас Троян, который являлся уроженцем Тихорецка, похоронен на Аллее Славы на Северном кладбище.

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Информация уточняется, поскольку не получила подтверждения со стороны представителей МО РФ или местных органов власти.  

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации трагически погиб 20-летний юноша, который отправился на службу по контракту.

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