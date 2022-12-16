Портал Ростов.py сообщил, что в Ростове состоялись похороны военнослужащего Руслана Трояна. 28-летний местный житель отдал свою жизнь во время службы на Украине, получив смертельную рану на территории Украины.
Сейчас Троян, который являлся уроженцем Тихорецка, похоронен на Аллее Славы на Северном кладбище.
Информация уточняется, поскольку не получила подтверждения со стороны представителей МО РФ или местных органов власти.
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации трагически погиб 20-летний юноша, который отправился на службу по контракту.