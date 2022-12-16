«Воспоминания о доме, о праздниках всегда греют душу. А какие ассоциации вызывает у всех Новый год? Конечно же, это русские салаты и мандарины. Сейчас мы продумываем, как побаловать наших бойцов, организовав доставку традиционных новогодних продуктов ближе к линии соприкосновения», — отмечает Максим Гелас.