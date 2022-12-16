По словам депутата, который недавно демобилизовался, боевой дух у наших бойцов СВО сегодня на подъеме, поскольку ситуация меняется в лучшую сторону. Разговоры о новогоднем празднике бойцы ведут давно.
«Воспоминания о доме, о праздниках всегда греют душу. А какие ассоциации вызывает у всех Новый год? Конечно же, это русские салаты и мандарины. Сейчас мы продумываем, как побаловать наших бойцов, организовав доставку традиционных новогодних продуктов ближе к линии соприкосновения», — отмечает Максим Гелас.
Собеседник подчеркивает, что проблем с пропитанием у бойцов в ЛНР не было никогда.
«Но блюда новогоднего стола отличаются от обыденных каждодневных», — поясняет спикер. А вот «наркомовские 100 грамм», по его словам, категорически запрещены.
«Продажу спиртного в праздничные дни запретили законом — постановлением главы ЛНР. На фронте алкоголь не нужен», — уверен депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО.