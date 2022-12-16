rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове стало жить больше мужчин

Сегодня, 11:49
Фото: donland.ru
Ростовстат объявил об увеличении численности мужского населения в Ростове-на-Дону

Ростовстат объявил об увеличении числа мужчин в Ростове-на-Дону

Глава Ростовстата Марина Самойлова объявила, что в Ростове разница между количеством мужчин и женщин начала сокращаться, об этом она рассказала в эфире «Первого Ростовского» канала.

Во время своего интервью на передаче «Вопрос-ответ» руководитель Ростовстата Марина Самойлова рассказала, что перепись подтвердила преобладание женского населения над мужским.

«В Ростове у нас проживает больше 524 тысяч мужчин и больше 617 тысяч женщин», — уточнила Самойлова, заметив, что женщин действительно больше, но исключительно в старших возрастных группах. 

Она напомнила о важности учета демографических характеристик, объяснив, что мужчин всегда рождается больше, чем женщин, примерно, в соотношении 51% к 49%. 

Не заикрились: в Ростовской области растут цены на красную икру и падает рождаемость
Узнать подробнее

«Вот с возрастом количество женщин начинает превалировать, например, в возрасте 74 лет женщин в 1,7 раза больше, чем мужчин», — объяснила Марина Самойлова.

«Хочу сказать, что количество мужчин у нас увеличилось по отношению к количеству женщин за этот период. Скажем так, небольшие движения в сторону смягчения диспропорции мы наблюдаем», — в заключение добавила Самойлова.

Ранее стало известно, насколько сократилась рождаемость в Ростовской области.

Читайте также:
Проживающих в Ростове мужчин оказалась на 93,1 тысячи человек меньше, чем женщинВ Ростове мужчины живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщиныМужчины Ростовской области согласны прожить меньше, но избежать кастрации
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Дети#Население#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Сегодня, 11:08
Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов
Сегодня, 11:12
Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»
Сегодня, 11:59
Российские военные нанесли удары по Украине из Ростовской области 16 декабря
Сегодня, 12:05
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон
Сегодня, 12:39
Синоптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год
Сегодня, 12:55