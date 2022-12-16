Во время своего интервью на передаче «Вопрос-ответ» руководитель Ростовстата Марина Самойлова рассказала, что перепись подтвердила преобладание женского населения над мужским.
«В Ростове у нас проживает больше 524 тысяч мужчин и больше 617 тысяч женщин», — уточнила Самойлова, заметив, что женщин действительно больше, но исключительно в старших возрастных группах.
Она напомнила о важности учета демографических характеристик, объяснив, что мужчин всегда рождается больше, чем женщин, примерно, в соотношении 51% к 49%.
«Вот с возрастом количество женщин начинает превалировать, например, в возрасте 74 лет женщин в 1,7 раза больше, чем мужчин», — объяснила Марина Самойлова.
«Хочу сказать, что количество мужчин у нас увеличилось по отношению к количеству женщин за этот период. Скажем так, небольшие движения в сторону смягчения диспропорции мы наблюдаем», — в заключение добавила Самойлова.
Ранее стало известно, насколько сократилась рождаемость в Ростовской области.