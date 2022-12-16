Сбер: Портфель финансирования жилой недвижимости на юге России достиг 255 млрд рублей

В пределах 11 регионов, подведомственных Юго-Западному банку, в настоящее время возводится 11,6 миллиона квадратных метров жилой площади с эскроу. Титов подчеркнул, что свыше шести миллионов квадратных метров из общего количества строится благодаря профессиональной и финансовой поддержке Сбера. Отраслевой портфель финансирования жилья Юго-Западного банка менее чем за год увеличился на 98 миллиардов рублей и побил отметку в 255 миллиардов рублей. Больше всего реализуемых при участии девелоперов и Сбера проектов, микрорайонов и литеров сейчас строится на Кубани и Ставрополье, в Ростовской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии - Алании. Причиной для такой активной застройки выступает возросший спрос на жилую недвижимость именно в перечисленных регионах.