Сбер: Портфель финансирования жилой недвижимости на юге России достиг 255 млрд рублей

Данный сегмент кредитования с января 2022 года демонстрирует рост в Юго-Западном банке на 62%. Такой показатель уже превысил половину от общего портфеля корпоративного кредитования предприятий среднего бизнеса и крупных компаний.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что сейчас жилищное строительство выступает одним из наиболее приоритетных мультипликативных драйверов роста для экономического развития юга РФ и Северного Кавказа.
В пределах 11 регионов, подведомственных Юго-Западному банку, в настоящее время возводится 11,6 миллиона квадратных метров жилой площади с эскроу. Титов подчеркнул, что свыше шести миллионов квадратных метров из общего количества строится благодаря профессиональной и финансовой поддержке Сбера. Отраслевой портфель финансирования жилья Юго-Западного банка менее чем за год увеличился на 98 миллиардов рублей и побил отметку в 255 миллиардов рублей. Больше всего реализуемых при участии девелоперов и Сбера проектов, микрорайонов и литеров сейчас строится на Кубани и Ставрополье, в Ростовской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии - Алании. Причиной для такой активной застройки выступает возросший спрос на жилую недвижимость именно в перечисленных регионах.
Итоги ноября и всего года в целом показывают, что в числе наиболее популярных на первичном рынке юга России и Северного Кавказа оставались льготные программы ипотечного кредитования. Примечательно, что Краснодарский край можно считать лидером среди российских регионов по количеству сделок с семейной ипотекой Сбербанка (13%). Также Кубань заняла третье место после Петербурга (34%) и столицы (30%), так как на нее приходится 29% доли оформленных ипотечных займов в рамках инициативы «Господдержка».