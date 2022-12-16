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Сбер: Портфель финансирования жилой недвижимости на юге России достиг 255 млрд рублей

Сегодня, 06:29
В Сбербанке на юге России в Северном Кавказе зафиксировано повышение интереса к проектному финансированию жилых комплексов в городской черте, апартаментов и загородных малоэтажных домов.

Данный сегмент кредитования с января 2022 года демонстрирует рост в Юго-Западном банке на 62%. Такой показатель уже превысил половину от общего портфеля корпоративного кредитования предприятий среднего бизнеса и крупных компаний.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что сейчас жилищное строительство выступает одним из наиболее приоритетных мультипликативных драйверов роста для экономического развития юга РФ и Северного Кавказа.

Евгений Титов
Фото: Глеб Садов

В пределах 11 регионов, подведомственных Юго-Западному банку, в настоящее время возводится 11,6 миллиона квадратных метров жилой площади с эскроу. Титов подчеркнул, что свыше шести миллионов квадратных метров из общего количества строится благодаря профессиональной и финансовой поддержке Сбера. Отраслевой портфель финансирования жилья Юго-Западного банка менее чем за год увеличился на 98 миллиардов рублей и побил отметку в 255 миллиардов рублей. Больше всего реализуемых при участии девелоперов и Сбера проектов, микрорайонов и литеров сейчас строится на Кубани и Ставрополье, в Ростовской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии - Алании. Причиной для такой активной застройки выступает возросший спрос на жилую недвижимость именно в перечисленных регионах.

Итоги ноября и всего года в целом показывают, что в числе наиболее популярных на первичном рынке юга России и Северного Кавказа оставались льготные программы ипотечного кредитования. Примечательно, что Краснодарский край можно считать лидером среди российских регионов по количеству сделок с семейной ипотекой Сбербанка (13%). Также Кубань заняла третье место после Петербурга (34%) и столицы (30%), так как на нее приходится 29% доли оформленных ипотечных займов в рамках инициативы «Господдержка».

#Анна Петрова
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