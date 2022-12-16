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Сбежавших из колонии зэков задержали в Ростовской области днем 16 декабря

Сегодня, 15:15
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали двух зэков, которые совершили побег из колонии.

Напомним, что из колонии-поселении №8 пропали два человека в возрасте 19 и 20 лет. Один сидел за кражу, второй - на наркопреступление.

После этого начался розыск фигурантов, а в пятницу, 16 декабря, появилась информация о поимке. По информации Dоn24, правоохранители их нашли в станице Кагальницкой. 

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Где именно находились разыскиваемые, не раскрывается. Официальной информации о поимке и пропаже не появлялось. 

Полный материал Rostovgazeta  о побеге читайте по ссылке.

Ранее в Ростовской области пьяный мужчина сбежал из-под ареста с автоматом Калашникова.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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