Напомним, что из колонии-поселении №8 пропали два человека в возрасте 19 и 20 лет. Один сидел за кражу, второй - на наркопреступление.
После этого начался розыск фигурантов, а в пятницу, 16 декабря, появилась информация о поимке. По информации Dоn24, правоохранители их нашли в станице Кагальницкой.
Где именно находились разыскиваемые, не раскрывается. Официальной информации о поимке и пропаже не появлялось.
Полный материал Rostovgazeta о побеге читайте по ссылке.
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