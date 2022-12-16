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Сильные заморозки пообещали ростовчанам с 20 декабря

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону со вторника, 20 декабря, резко похолодает до минус шести градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 16 декабря, будет облачно с температурой три градуса. В этот день могут пройти дожди.

На выходных воздух прогреется до 10 градусов, в субботу будет облачно, в воскресенье - дождливо. В ночь на понедельник похолодает до минус двух градусов. 

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В понедельник выпадет снег с дождем, температура составит ноль градусов. Ночью во вторник стоит ждать заморозков до минус шести градусов.

В следующую ночь похолодает еще сильнее - до минус семи градусов. Осадков быть не должно. 

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. 

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