rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Синоптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год

Сегодня, 12:55
Фото: donland.ru
Стало известно, будет ли снег в Ростове на Новый год
Резкое похолодание накроет Ростов с 16 декабря, сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
Сюжет
Погода

Синоптик Елена Назарова рассказала «Комсомольской правде», что с 16 декабря Ростовскую область ожидает резкое похолодание. В регион придут различные осадки: снег, дождь и мокрый снег. Также возможен гололед. Температура воздуха составит днем от -2 до +5 градусов, а ночью — от -4 до +1 градуса.

Попугаи голубые ара стали массово летать в Ростовской области зимой
Узнать подробнее

Такая погода продержится в Ростовской области до конца месяца. Вероятно, осадки в виде снега или мокрого снега выпадут в регионе и в новогоднюю ночь.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Сити-менеджера Логвиненко возмутил отказ Ростову в выдаче паспорта готовности к зиме«Осадков будет много»: климатолог Иошпа рассказал о зиме в Ростовской областиКакая будет зима в Ростове-на-Дону
#Виктория Прутковская#Погода#Новости#Прогноз погоды
Подпишитесь
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Сегодня, 11:08
Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов
Сегодня, 11:12
Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»
Сегодня, 11:59
Российские военные нанесли удары по Украине из Ростовской области 16 декабря
Сегодня, 12:05
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон
Сегодня, 12:39