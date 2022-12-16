Синоптик Елена Назарова рассказала «Комсомольской правде», что с 16 декабря Ростовскую область ожидает резкое похолодание. В регион придут различные осадки: снег, дождь и мокрый снег. Также возможен гололед. Температура воздуха составит днем от -2 до +5 градусов, а ночью — от -4 до +1 градуса.