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Ставрополец, не желая терять Porsche, оплатил 73 штрафа за превышение скорости

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
В Кировском округе Ставропольского края неплательщика штрафов ГИБДД заставили в срочном порядке выплатить всю сумму.

Как сообщили «Народные Новости» владелец Porsche Cayenne долго не хотел оплачивать 73 штрафов за превышение скорости. Сумма долга выросла до 46 тысяч рублей. В процессе рейда «Дорожный пристав» его автомобиль был вычислен.

Автомобилисту объяснили, что арестовывают машину. Если он не выплатит штрафы, то Porsche продадут с молотка. После этого мужчина сразу погасил задолженность, также он оплатил исполнительский сбор за задержку уплаты в размере 71 тысячи рублей. В итоге автомобиль вернулся к хозяину.

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