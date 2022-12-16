Ставрополец, не желая терять Porsche, оплатил 73 штрафа за превышение скорости

Как сообщили «Народные Новости» владелец Porsche Cayenne долго не хотел оплачивать 73 штрафов за превышение скорости. Сумма долга выросла до 46 тысяч рублей. В процессе рейда «Дорожный пристав» его автомобиль был вычислен.
Автомобилисту объяснили, что арестовывают машину. Если он не выплатит штрафы, то Porsche продадут с молотка. После этого мужчина сразу погасил задолженность, также он оплатил исполнительский сбор за задержку уплаты в размере 71 тысячи рублей. В итоге автомобиль вернулся к хозяину.