Ставрополец, не желая терять Porsche, оплатил 73 штрафа за превышение скорости

Автомобилисту объяснили, что арестовывают машину. Если он не выплатит штрафы, то Porsche продадут с молотка. После этого мужчина сразу погасил задолженность, также он оплатил исполнительский сбор за задержку уплаты в размере 71 тысячи рублей. В итоге автомобиль вернулся к хозяину.