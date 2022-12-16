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Суд не позволил экс-главе Милютинского района Королеву избавиться от судимости

Сегодня, 08:55
Фото: old-milutka.donland.ru/
Королев Алексей Николаевич
В Ростовской области бывший глава Милютинского района Алексей Королев не смог добиться снятия судимости.

Портал «Ъ-Юг» сообщил, что Ростовский областной суд решил оставить без изменений приговор, вынесенный в отношении Алексея Королева. В 2020 году бывшего госслужащего приговорили к семи годами и четырем месяцам заключения в колонии за получение крупной взятки и махинации с земельными участками, однако позднее защите удалось «смягчить» срок на четыре года, кроме того, экс-главе Милютинского района зачли в срок отбывания заключение в СИЗО и домашний арест. 

Сейчас мужчина уже отбыл наказание, однако его защитникам не удалось добиться снятия судимости.   

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Напомним, Королева признали виновным в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Так суд установил, что экс-глава района способствовал незаконному изъятию земли, а также передавал ее в аренду своим знакомым и заинтересованным

Ранее в Ростове приговорили к колонии бывшего главу ДИЗО, обвиняемого в махинациях с землей на десятки миллионов рублей. 

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