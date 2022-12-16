Портал «Ъ-Юг» сообщил, что Ростовский областной суд решил оставить без изменений приговор, вынесенный в отношении Алексея Королева. В 2020 году бывшего госслужащего приговорили к семи годами и четырем месяцам заключения в колонии за получение крупной взятки и махинации с земельными участками, однако позднее защите удалось «смягчить» срок на четыре года, кроме того, экс-главе Милютинского района зачли в срок отбывания заключение в СИЗО и домашний арест.