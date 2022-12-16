По словам губернатора, в районе старого аэропорта планировалось сделать правительственный квартал. С одной стороны, это удобно. Все сотрудники будут рядом. Посетителям не придется объезжать весь Ростов для решения вопроса.
Но с другой, слабым местом в реализации этого плана, является вопрос транспортной доступности.
«В проекте есть ряд очевидных проблем. Например, не решен вопрос продления линии трамвая в Аксай. Есть опасения, что население пригородов будет расти. Таким образом, аксайчане могут стать «замкадышами», которые постоянно стоят в пробках на въезде в город», - отмечает Артемий Зайцев.
Не решена задача транспортного обслуживания Александровки. Планируемый транспортный коридор для трамвая проходит с краю от территории аэропорта.
«И, самое главное, старый аэропорт, где планируют создать десятки тысяч рабочих мест, совершенно не будет обеспечен скоростным транспортом», - делится мнением урбанист.
Собеседник подчеркивает, что скоростной трамвай не может быть с частыми остановками. Он должен развивать скорость 24 километров в час. А в центре города и в Нахичевани будет много остановок и поворотов. Таким образом путь из Левенцовки до старого аэропорта займет больше часа.
Ближайшая платформа электрички «Развилка», на которой планируется сделать транспортно-посадочный узел «Вересаево», находится на расстоянии 700 метров от одноименного района. При этом поезда ходят очень редко и не пользуются популярностью.
«Для решения этих проблем мы еще в июле 2022 года предложили концепцию ростовского наземного метро. Ее смысл заключается в том, что для увеличения пассажиропотока городской электрички, железную дорогу надо продлить в самые густонаселенные районы старого аэропорта и Левенцовки, — рассказывает Зайцев. — В пиковое время, когда пассажиров много, электричка будет ходить быстро и часто. А грузовые поезда — ждать или объезжать Ростов».
По словам собеседника, на первом этапе достаточно, чтобы электрички ходили один раз в полчаса.
«Но если расширить Нансена до четырех путей, и построить объезд для обхода через Батайск, то можно сократить интервалы из Левенцовки в старый аэропорт до 10 минут. При этом в Ростове появится самое настоящее наземное метро», — делится мнением урбанист.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове не будет метро.