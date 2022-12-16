«Для решения этих проблем мы еще в июле 2022 года предложили концепцию ростовского наземного метро. Ее смысл заключается в том, что для увеличения пассажиропотока городской электрички, железную дорогу надо продлить в самые густонаселенные районы старого аэропорта и Левенцовки, — рассказывает Зайцев. — В пиковое время, когда пассажиров много, электричка будет ходить быстро и часто. А грузовые поезда — ждать или объезжать Ростов».