В Банке ЗЕНИТ стали доступны переводы в армянских драмах и узбекских сумах

Ранее Банк ЗЕНИТ запустил услугу «Опция ВЭД Альтернатива» для клиентов МСБ, с помощью которой участники ВЭД могут бесплатно открыть счета в «дружественных» валютах, а также получить 30%-ю скидку на услугу валютный контроль «Все включено» и скидки на конверсионные операции, валютные переводы и на комиссию за валютный контроль. Для предпринимателей, которые только начинают вести международный бизнес через Банк ЗЕНИТ, обслуживание по услуге «Опция ВЭД Альтернатива» до 45 дней бесплатное.