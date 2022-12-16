В Берлине 16 декабря прорвало крупнейший в мире цилиндрический аквариум. Он находился в одном из популярных отелей города Dom Aquaree. По предварительной информации, в аквариуме образовалась огромная трещина, из-за которой емкость лопнула и выплеснула из себя один миллион литров воды. В результате происшествия погибли 1,5 тысячи рыб, двое человек пострадали, уточняет немецкое издание Die Zeit.