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В Германии лопнул аквариум, спроектированный создателем БЦ «Пять морей» в Ростове

Сегодня, 16:00
Фото: Яндекс.Карты
В Германии лопнул гигантский аквариум, спроектированный архитектором БЦ «Пять морей»
В Берлине лопнул аквариум с тысячами рыб, автором объекта является архитектор Сергей Чобан, создавший также бизнес-центр «Пять морей» в Ростове, сообщают СМИ.

В Берлине 16 декабря прорвало крупнейший в мире цилиндрический аквариум. Он находился в одном из популярных отелей города Dom Aquaree. По предварительной информации, в аквариуме образовалась огромная трещина, из-за которой емкость лопнула и выплеснула из себя один миллион литров воды. В результате происшествия погибли 1,5 тысячи рыб, двое человек пострадали, уточняет немецкое издание Die Zeit.

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Автором самого отеля и аквариума является архитектор Сергей Чобан. Он же проектировал ростовский бизнес-центр «Пять морей». Здание имеет 12 этажей и находится недалеко от Ворошиловского моста. Построено оно было в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в Ростове хотят построить еще один жилой дом в центре у Ворошиловского проспекта.

В Германии лопнул гигантский аквариум, спроектированный архитектором БЦ «Пять морей»
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