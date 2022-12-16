Власти рассказали, что за этот год врачи областного перинатального центра помогли рождению пяти тысяч детей.
Центр приступил к работе 12 лет назад, и с тех пор в его стенах родились более 53 тысяч детей, среди которых было три тысячи двоен и 62 тройни.
Врачи также продолжают оказывать помощь женщинам, у которых были сложные роды или патология плода. В стенах центра раньше срока родились более девяти тысяч младенцев, удалось спасти жизни 300 новорожденных с массой тела менее килограмма, а также 1,1 тысячи детей с весом от одного до 1,5 килограмма. Среди таких примеров новорожденный весом 770 грамм, который пробыл в перинатальном центре около пяти месяцев.
Ранее стало известно, сколько двойняшек родилось на Дону в 2022 году.