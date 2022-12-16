В пятницу, 16 декабря, в реестре появилось положительное заключение от донского управления Госэкспертизы на проект капитального ремонта базы № 1 гребного канала «Дон», расположенной на улице Пойменной, 2А.
Сооружение занимает 0,28 гектара, а сам проект в прошлом оценили в 6,6 миллиона рублей. В рамках работ в здании собираются заменить инженерные коммуникации, а также адаптировать строение для того, чтобы его беспрепятственно могли посещать маломобильные группы населения.
Хотя сроки начала работ остаются неизвестны, можно предположить, что подрядчика для ремонта начнут искать уже в первом квартале 2023 года.
Ранее в Ростове объявили о планах построить новую тренировочную базу ФК «Ростов» рядом с гребным каналом «Дон».