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В Ростове Госэкспертиза одобрила проект капремонта базы № 1 гребного канала «Дон»

Сегодня, 10:30
Фото: donland.ru
В Ростове Госэкспертиза одобрила проект капремонта базы № 1 гребного канала «Дон»

В декабре Госэкспертиза одобрила ремонт базы гребного канала «Дон» на Пойменной

В Ростове-на-Дону собираются отремонтировать базу гребного канала «Дон» площадью 2,87 тысячи квадратных метров, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 16 декабря, в реестре появилось положительное заключение от донского управления Госэкспертизы на проект капитального ремонта базы № 1 гребного канала «Дон», расположенной на улице Пойменной, 2А. 

Сооружение занимает 0,28 гектара, а сам проект в прошлом оценили в 6,6 миллиона рублей. В рамках работ в здании собираются заменить инженерные коммуникации, а также адаптировать строение для того, чтобы его беспрепятственно могли посещать маломобильные группы населения. 

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Хотя сроки начала работ остаются неизвестны, можно предположить, что подрядчика для ремонта начнут искать уже в первом квартале 2023 года. 

Ранее в Ростове объявили о планах построить новую тренировочную базу ФК «Ростов» рядом с гребным каналом «Дон».   

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