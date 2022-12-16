Сооружение занимает 0,28 гектара, а сам проект в прошлом оценили в 6,6 миллиона рублей. В рамках работ в здании собираются заменить инженерные коммуникации, а также адаптировать строение для того, чтобы его беспрепятственно могли посещать маломобильные группы населения.