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В Ростовской области отчима задержали за насилие над 11-летней падчерицей

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
50-летний житель Волгодонского района полгода насиловал свою малолетнюю падчерицу, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Правоохранительные органы задержали 50-летнего жителя Волгодонского района. Он обвиняется в совращении своей 11-летней падчерицы.

По предварительным данным, мужчина с августа по декабрь 2022 года совершал с ребенком действия сексуального характера. Происходило это, когда насильник и жертва оставались наедине. Девочка получила огромный психологический и физический урон здоровью.

Житель Ростовской области пять лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу
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Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Насильнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее за изнасилование 13-летней сестры задержали жителя Каменска-Шахтинского.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Преступность
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