Правоохранительные органы задержали 50-летнего жителя Волгодонского района. Он обвиняется в совращении своей 11-летней падчерицы.
По предварительным данным, мужчина с августа по декабрь 2022 года совершал с ребенком действия сексуального характера. Происходило это, когда насильник и жертва оставались наедине. Девочка получила огромный психологический и физический урон здоровью.
Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Насильнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее за изнасилование 13-летней сестры задержали жителя Каменска-Шахтинского.