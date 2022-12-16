Серьезное ДТП произошло в Ростовской области 15 декабря. На трассе «Волгодонск — Зимовники», на железнодорожном переезде, 31-летний водитель УАЗ 39629 столкнулся с тепловозом ТЭМ-2.
К счастью, никто из водителей не пострадал. Механические повреждения получил автомобиль УАЗ.
Сейчас правоохранительные органы изучают все подробности дорожного происшествия.
Ранее водитель Ford скончался за рулем и протаранил машину Kia Sportage на улице Москатова в Таганроге. Сообщается, что у погибшего случился сердечный приступ.
Напомним, ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области о плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.