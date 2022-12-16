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В Ростовской области УАЗ влетел в тепловоз

Сегодня, 16:59
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
ДТП с участием тепловоза произошло в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Серьезное ДТП произошло в Ростовской области 15 декабря. На трассе «Волгодонск — Зимовники», на железнодорожном переезде, 31-летний водитель УАЗ 39629 столкнулся с тепловозом ТЭМ-2.

К счастью, никто из водителей не пострадал. Механические повреждения получил автомобиль УАЗ.

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Сейчас правоохранительные органы изучают все подробности дорожного происшествия.

Ранее водитель Ford  скончался за рулем и протаранил машину Kia Sportage на улице Москатова в Таганроге. Сообщается, что у погибшего случился сердечный приступ.

Напомним, ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области о плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.

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