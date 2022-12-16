В Ростовской области обнаружили семь площадок по производству мяса и молока, поставлявшие продукцию без специальных ветеринарных документов. Также у организаций не были погашены в общей сложности 60 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию.
Россельхознадзор решил признать компании фантомными и исключил их из своего реестра.
Уточняется, что всего с начала текущего года в Ростовской области зафиксировано 87 предприятий, не погасивших электронный ветеринарный сопроводительный документ на животноводческую продукцию.
Ранее партию потенциально опасных для здоровья креветок обнаружили в Ростовской области.