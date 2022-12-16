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В Ростовской области выявили семь фантомных поставщиков мяса и молока

Сегодня, 18:33
Фото: 1MI
В Ростовской области семь компаний поставляли мясную и молочную продукцию без специальных ветеринарных документов, рассказали в Россельхознадзоре.

В Ростовской области обнаружили семь площадок по производству мяса и молока, поставлявшие продукцию без специальных ветеринарных документов. Также у организаций не были погашены в общей сложности 60 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию.

Россельхознадзор решил признать компании фантомными и исключил их из своего реестра.

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Уточняется, что всего с начала текущего года в Ростовской области зафиксировано 87 предприятий, не погасивших электронный ветеринарный сопроводительный документ на животноводческую продукцию.

Ранее партию потенциально опасных для здоровья креветок обнаружили в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Еда
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