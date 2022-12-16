В своем интервью в программе «Вопрос-ответ» на телеканале «Первый Ростовский» руководитель Ростовстата Марина Самойлова напомнила, что в рамках переписи населения в донской столице насчитали более 1,14 миллиона жителей. Эксперт сообщила, что за последние десять лет численность населения Ростова-на-Дону увеличилась на 5%, что удалось подтвердить результатами переписи.
Самойлова отмечает, что за это время ситуация в разных районах города складывалась по-разному.
«В большинстве районов города численность населения возросла, а в двух снизилась. Нужно сказать, что самый густонаселенный район — Ворошиловский, там живет больше 220 тысяч человек», — рассказала Марина Самойлова, добавив, что меньше всего населения проживает в Кировском районе — всего 59,5 тысячи человек. Вместе с ним сократилось и населения Пролетарского района.
Наиболее активно за последние 12 лет увеличивалось население Советского района, оно возросло на 15%, а вторым по приросту населения стал Первомайский район.
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