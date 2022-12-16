«В большинстве районов города численность населения возросла, а в двух снизилась. Нужно сказать, что самый густонаселенный район — Ворошиловский, там живет больше 220 тысяч человек», — рассказала Марина Самойлова, добавив, что меньше всего населения проживает в Кировском районе — всего 59,5 тысячи человек. Вместе с ним сократилось и населения Пролетарского района.