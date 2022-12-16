rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовстате назвали самые перспективные районы Ростова по итогам переписи населения

Сегодня, 10:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовстате назвали самые перспективные районы Ростова по итогам переписи населения
В Ростове назвали районы, в которых стабильно увеличивается численность населения, подробностями поделилась глава Ростовстата Марина Самойлова.

В своем интервью  в программе «Вопрос-ответ» на телеканале «Первый Ростовский» руководитель Ростовстата Марина Самойлова напомнила, что в рамках переписи населения в донской столице насчитали более 1,14 миллиона жителей. Эксперт сообщила, что за последние десять лет численность населения Ростова-на-Дону увеличилась на 5%, что удалось подтвердить результатами переписи. 

Самойлова отмечает, что за это время ситуация в разных районах города складывалась по-разному. 

В Ростовстате объяснили, почему Краснодар опередил Ростов по темпам роста населения
Узнать подробнее

«В большинстве районов города численность населения возросла, а в двух снизилась. Нужно сказать, что самый густонаселенный район — Ворошиловский, там живет больше 220 тысяч человек», — рассказала Марина Самойлова,  добавив, что меньше всего населения проживает в Кировском районе — всего 59,5 тысячи человек. Вместе с ним сократилось и населения Пролетарского района. 

Наиболее активно за последние 12 лет увеличивалось население Советского района, оно возросло на 15%, а вторым по приросту населения стал Первомайский район.

Ранее стало известно, почему Краснодар обошел Ростов по показателям прироста населения.

Читайте также:
Население в городах и сёлах Ростовской области продолжает вымиратьЦентр занятости населения оцепили в Ростове-на-Дону днем 9 декабряВ Ростове-на-Дону 29% населения испытывают страх перед будущим
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Население
Подпишитесь
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Сегодня, 11:08
Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов
Сегодня, 11:12
Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»
Сегодня, 11:59
Российские военные нанесли удары по Украине из Ростовской области 16 декабря
Сегодня, 12:05
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон
Сегодня, 12:39
Синоптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год
Сегодня, 12:55