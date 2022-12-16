Происшествие случилось в вечернее время на трассе А-260. Здесь столкнулись тягач, «ГАЗель» и «ВАЗ».
Очевидцы заявили, что ранения получили четыре человека. Их всех доставили в медицинское учреждение.
В региональном УГИБДД за подробностями попросили обращаться в военную автоинспекцию. Другой официальной информации о ДТП не поступало.
Участвовали ли в аварии военнослужащие, пока неизвестно.
Ранее на Дону спящий водитель влетел в самосвал на трассе «Ростов-Азов» 15 декабря. Одного человека доставили в медицинское учреждение.