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«Вам в военную автоинспекцию»: появились подробности страшного ДТП под Ростовом

Сегодня, 11:53
Фото: ТГ канал Подслушано в Каменске
«Вам в военную автоинспекцию»: появились подробности страшного ДТП под Ростовом
В Ростовской области произошла серьезная авария, в которой участвовали тягач и «ГАЗель», сообщили местные жители в Telegram.

Происшествие случилось в вечернее время на трассе А-260. Здесь столкнулись тягач, «ГАЗель» и «ВАЗ».

Очевидцы заявили, что ранения получили четыре человека. Их всех доставили в медицинское учреждение.

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В региональном УГИБДД за подробностями попросили обращаться в военную автоинспекцию. Другой официальной информации о ДТП не поступало.

Участвовали ли в аварии военнослужащие, пока неизвестно.

Ранее на Дону спящий водитель влетел в самосвал на трассе «Ростов-Азов» 15 декабря.  Одного человека доставили в медицинское учреждение.

 

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Дтп
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