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Власти в Ростовской области не стали запрещать новогодние фейерверки на фоне СВО

Сегодня, 13:54
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростовской области не стали запрещать новогодние фейерверки на фоне СВО
В Ростовской области власти не будут вводить ограничения на использование пиротехники в ближайшее время, сообщил депутат Евгений Федяев в Telegram.

Такой ответ он получил от замгубернатора Михаила Корнеева. В документе говорится, что вводить запреты на период СВО не будут.

«Вопрос об установлении подобных ограничений не входит в полномочия правительства региона. Он требует решения на законодательном уровне», — говорится в публикации.

Почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом
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Федяев рассказал, что ограничения на пиротехнику действуют в нескольких регионах, в том числе Белгородской и Курской областях. 

До этого стало известно, что почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом. 

 

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