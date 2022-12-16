Такой ответ он получил от замгубернатора Михаила Корнеева. В документе говорится, что вводить запреты на период СВО не будут.
«Вопрос об установлении подобных ограничений не входит в полномочия правительства региона. Он требует решения на законодательном уровне», — говорится в публикации.
Федяев рассказал, что ограничения на пиротехнику действуют в нескольких регионах, в том числе Белгородской и Курской областях.
До этого стало известно, что почти 70% ростовчан выступили за запрет фейерверков перед Новым годом.