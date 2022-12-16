В Telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на слова экс-депутата Верховной Рады написало, что российская сторона якобы нанесла удары. Говорится, что повреждения получила ТЭЦ.
«На автомобильных заправках в городе образовались очереди. Местных жителей призывают запастись водой», — говорится в публикации.
В Сети появилось видео, снятое из автомобиля. Оператор показал вдалеке взрыв, произошло ли это на ТЭЦ, пока не известно.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Интернет попало видео возможного момента взрыва беспилотников в Миллерово 19 ноября. Подробный материал читайте по ссылке.