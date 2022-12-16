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Взрывы прогремели на ТЭЦ в Днепропетровске

Сегодня, 11:13
Фото: mil.ru
Взрывы прогремели на ТЭЦ в Днепропетровске
В Днепропетровске, по информации СМИ, прогремели взрывы на территории ТЭЦ.

В Telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на слова экс-депутата Верховной Рады написало, что российская сторона якобы нанесла удары. Говорится, что повреждения получила ТЭЦ.

«На автомобильных заправках в городе образовались очереди. Местных жителей призывают запастись водой», — говорится в публикации.

Взрывы прогремели на ТЭЦ в Днепропетровске
Видео: ТГ канал Зов Мелитополя
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В Сети появилось видео, снятое из автомобиля. Оператор показал вдалеке взрыв, произошло ли это на ТЭЦ, пока не известно. 

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее в Интернет попало видео возможного момента взрыва беспилотников в Миллерово 19 ноября. Подробный материал читайте по ссылке.

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