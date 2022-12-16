В ходе проведенного опроса оказалось, что москвичи потратят на подарки 16,5 тысячи рублей. Ростов практически не отстал в этом плане, в городе этот показатель составил 16 тысяч.
На третьем месте идет Красноярск, жители которого готовы тратить на презенты по 15 тысяч рублей. Меньше всего траты будут у жителей Самары, Казани и Новосибирска - 11 тысяч рублей.
В целом за год расходы на эти цели снизились почти во всех мегаполисах. Неизменными оказались Ростов и Челябинск.
Всего участниками опроса стали около пяти тысяч человек.
Ранее в Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году.