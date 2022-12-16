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Жители Ростова намерены потратить на подарки к Новому году больше 16 тыс рублей

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
У жителей Ростова-на-Дону оказался один из самых больших бюджетов на подарки к Новому году, сообщает SuperJob.

В ходе проведенного опроса оказалось, что москвичи потратят на подарки 16,5 тысячи рублей. Ростов практически не отстал в этом плане, в городе этот показатель составил 16 тысяч. 

На третьем месте идет Красноярск, жители которого готовы тратить на презенты по 15 тысяч рублей. Меньше всего траты будут у жителей Самары, Казани и Новосибирска - 11 тысяч рублей. 

В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году
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В целом за год расходы на эти цели снизились почти во всех мегаполисах. Неизменными оказались Ростов и Челябинск. 

Всего участниками опроса стали около пяти тысяч человек. 

Ранее в Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году.

 

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