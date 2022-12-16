В пятницу, 16 декабря, стало известно, что жители домов на улице Добровольского и Орбитальной стали жаловаться на низкое качество воды. По их словам, накануне из кранов полилась грязно-коричневая вода.
«Уже не первый раз такой случай, теперь три дня воды не будет чистой», — комментируют событие ростовчане, а жители Орбитальной уточнили, что хоть вода у них и светлее той, что течет на Добровольского, при открытии кранов они чувствуют зловоние.
Напомним, ранее об аналогичных проблемах с качеством воды сообщали жители Пролетарского района.