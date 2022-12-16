rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Северного в Ростове по пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах

Сегодня, 06:54
Фото: pxhere.com
Жители Северного жилого массива сообщили о проблемах с качеством холодной воды, из кранов в их домах потекла вонючая и грязно-коричневая вода, сообщения об этом появились в соцсетях.

В пятницу, 16 декабря, стало известно, что жители домов на улице Добровольского и Орбитальной стали жаловаться на низкое качество воды. По их словам, накануне из кранов полилась грязно-коричневая вода. 

Донской Роспотребнадзор признал воду из-под крана грязной по всей Ростовской области
Узнать подробнее

«Уже не первый раз такой случай, теперь три дня воды не будет чистой», — комментируют событие ростовчане, а жители Орбитальной уточнили, что хоть вода у них и светлее той, что течет на Добровольского, при открытии кранов они чувствуют зловоние. 

Напомним, ранее об аналогичных проблемах с качеством воды сообщали жители Пролетарского района. 

Читайте также:
Мрачные ямы, грязная вода и убыль населения в новостях Ростовской областиДонской Роспотребнадзор признал воду из-под крана грязной по всей Ростовской областиРостовский водоканал заплатит штраф за грязную питьевую воду с рыбным запахом
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Вода#Непригодная вода
Подпишитесь
Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы
Сегодня, 08:24
Знаменитые ростовские попугаи из Порт-Катона замерзли насмерть
Сегодня, 06:18
Ростовчане назвали местью включение губернатора Голубева в санкционный список США
Сегодня, 05:35
Сильные заморозки пообещали ростовчанам с 20 декабря
Сегодня, 05:24
Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря
Сегодня, 04:55