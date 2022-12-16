Тропические попугаи, которые, вероятно, прилетели в Ростовскую область из Мариупольского зоопарка поселились в окрестностях поселка Порт-Катон в Азовском районе еще в августе. Летом и в начале осени птицы чувствовали себя хорошо и питались с огородов и садов сельчан фруктами.