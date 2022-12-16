Тропические попугаи, которые, вероятно, прилетели в Ростовскую область из Мариупольского зоопарка поселились в окрестностях поселка Порт-Катон в Азовском районе еще в августе. Летом и в начале осени птицы чувствовали себя хорошо и питались с огородов и садов сельчан фруктами.
За пять месяцев голубых ара неоднократно пытались поймать местные жители, орнитологи, зоолюбители из Ростовской области и даже специалисты из Росприроднадзора. Однако умные птицы успешно избегали ловушек и продолжали жить под открытым небом.
«С начала декабря попугаев не видно. Умерли от холода», - рассказала Диана.
Ранее RostovGazeta писала о том, что потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области.