Агрессивный и редкий микроорганизм поселился в мужчине из Ростова после удаления зуба

Posted 17 декабря 2022, 05:48
Published 17 декабря 2022, 05:48
Modified 17 декабря 2022, 09:39
Updated 17 декабря 2022, 09:39
Пациент жаловался на лихорадку, утомляемость, боли в сердце, суставах и позвоночнике. До этого он успел обойти несколько врачей.
Теперь специалист выяснил, что до этого ростовчанину удалили зуб. Сейчас у него взяли кровь на стерильность, что и прояснило ситуацию.
«Из крови пациента был выделен редкий и опасный микроорганизм. Это позволило назначить верное лечение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что таким образом пациент избежал различных операций.
Ранее робот «Да-Винчи» помог удалить опухоль у жительницы в Ростове-на-Дону.