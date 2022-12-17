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Posted 17 декабря 2022, 05:48

Published 17 декабря 2022, 05:48

Modified 17 декабря 2022, 09:39

Updated 17 декабря 2022, 09:39

Агрессивный и редкий микроорганизм поселился в мужчине из Ростова после удаления зуба

Агрессивный и редкий микроорганизм поселился в мужчине из Ростова после удаления зуба

17 декабря 2022, 05:48
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону у пациента в организме обнаружили опасный микроорганизм после удаления зуба, сообщает управление здравоохранения.

Пациент жаловался на лихорадку, утомляемость, боли в сердце, суставах и позвоночнике. До этого он успел обойти несколько врачей. 

Теперь специалист выяснил, что до этого ростовчанину удалили зуб. Сейчас у него взяли кровь на стерильность, что и прояснило ситуацию. 

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«Из крови пациента был выделен редкий и опасный микроорганизм. Это позволило назначить верное лечение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом пациент избежал различных операций.

Ранее робот «Да-Винчи» помог удалить опухоль у жительницы в Ростове-на-Дону. 

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