На данный момент закупили помещения для 927 ребят. Эта работа будет продолжаться в дальнейшем.
«В муниципалитетах сейчас идет процесс передачи помещений в муниципальную собственность. После этого с сиротами заключают договора для обеспечения их квартирами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что каждый год жилье получают около тысячи человек.
Ранее жителям Ростовской области предложили взять детей-сирот к себе на Новый год. Однако для участия в акции местным жителям необходимо собрать немало документов для органов опеки.