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Более 2 млрд руб потратят на жилье для сирот в Ростовской области

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2022 году выделили 2,1 миллиарда рублей на закупку жилья для сирот, сообщили в правительстве региона.

На данный момент закупили помещения для 927 ребят. Эта работа будет продолжаться в дальнейшем.

«В муниципалитетах сейчас идет процесс передачи помещений в муниципальную собственность. После этого с сиротами заключают договора для обеспечения их квартирами», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что каждый год жилье получают около тысячи человек. 

Ранее жителям Ростовской области предложили взять детей-сирот к себе на Новый год. Однако для участия в акции местным жителям необходимо собрать немало документов для органов опеки. 

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