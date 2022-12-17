В субботу, 17 декабря, будет облачно, а в воскресенье стоит готовиться к дождям. Столбики термометров в эти дни покажут 10 градусов.
На выходных может усилиться ветер, поэтому лучше не приближаться к деревьям. Ранее из-за сильных порывов падали растения и срывало крыши домов.
С понедельника начнутся резкие похолодания и днем температура составит минус один градус. Такие условия сохранятся до четверга.
В ночное время может похолодать до минус семи градусов.
Ранее упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове 18 ноября.