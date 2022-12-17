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Дождливую и теплую для зимы погоду пообещали ростовчанам на выходных с 17 декабря

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на выходных температура может подняться до 10 градусов, заявили в Гидрометцентре.
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Погода

В субботу, 17 декабря, будет облачно, а в воскресенье стоит готовиться к дождям. Столбики термометров в эти дни покажут 10 градусов.

На выходных может усилиться ветер, поэтому лучше не приближаться к деревьям. Ранее из-за сильных порывов падали растения и срывало крыши домов.

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С понедельника начнутся резкие похолодания и днем температура составит минус один градус. Такие условия сохранятся до четверга. 

В ночное время может похолодать до минус семи градусов.

Ранее упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей в Ростове 18 ноября. 

 

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