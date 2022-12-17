Аналогичная погода сохранится и в последующие два дня, однако ветер станет сильнее, и его скорость увеличится до 14 метров в секунду. Также в понедельник, 19 декабря, ожидаются обильные осадки, которые придут вместе с ночными заморозками. В последующие два дня ночная температура воздуха может опуститься до -8 градусов.