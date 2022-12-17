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Гидрометцентр предупредил жителей Ростовской области о снегопадах с 17 по 19 декабря

Сегодня, 11:15
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили о дождях, снегопадах и гололедице на выходных и в понедельник, 19 декабря, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
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Погода

По данным метеорологов, в ближайшие сутки часть районов Ростовской области накроет дождями и мокрым снегом. Также в темное время суток и утром на дорогах будет возникать туман и гололедица, а потому автомобилистам следует проявить осторожность, не превышать скорость и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.

В течение дня скорость ветра не превысит 11 метров в секунду, а температура в разное время суток будет колебаться от -2 до +8 градусов. 

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Аналогичная погода сохранится и в последующие два дня, однако ветер станет сильнее, и его скорость увеличится до 14 метров в секунду. Также в понедельник, 19 декабря, ожидаются обильные осадки, которые придут вместе с ночными заморозками. В последующие два дня ночная температура воздуха может опуститься до -8 градусов. 

Ранее жителей предупредили о гололедице на дорогах.

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