Напомним, в феврале 2021 года в Ростове произошла авария с участием зерновоза и автовышки, в которой погибли двое мужчин. Тогда сообщалось, что рабочие, которые находились на автовышке, были заняты работами по монтажу рекламы.
И вот в пятницу, 16 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде о возбуждении нового уголовного дела для привлечение виновных в гибели мужчин к ответственности.
Причиной этого стало обращение племянницы одного из погибших, жизнь которого оборвалась во время работы на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Девушка напомнила, что водитель «КамАЗ» был пьян, когда снес вышку с рабочими, однако к ответственности так никого и не привлекли, а также отказали в возбуждении дела.
Теперь возбудят новое дело, а Аслану Хуаде предостоит подготовить и представить доклад о ходе расследования.