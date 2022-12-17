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Глава СК России поручил возбудить новое дело из-за смерти рабочих в Ростове-на-Дону

Сегодня, 11:53
Фото: pxhere.com
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить новое дело из-за гибели рабочих в феврале 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, в феврале 2021 года в Ростове произошла авария с участием зерновоза и автовышки, в которой погибли двое мужчин. Тогда сообщалось, что рабочие, которые находились на автовышке, были заняты работами по монтажу рекламы. 

И вот  в пятницу, 16 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде о возбуждении нового уголовного дела для привлечение виновных в гибели мужчин к ответственности. 

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Причиной этого стало обращение племянницы одного из погибших, жизнь которого оборвалась во время работы на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Девушка напомнила, что водитель «КамАЗ» был пьян, когда снес вышку с рабочими, однако к ответственности так никого и не привлекли, а также отказали в возбуждении дела. 

Теперь возбудят новое дело, а Аслану Хуаде предостоит подготовить и представить доклад о ходе расследования. 

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