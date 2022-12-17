Причиной этого стало обращение племянницы одного из погибших, жизнь которого оборвалась во время работы на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Девушка напомнила, что водитель «КамАЗ» был пьян, когда снес вышку с рабочими, однако к ответственности так никого и не привлекли, а также отказали в возбуждении дела.