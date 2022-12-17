Ранее для заболевших было 180 коек, сейчас их 300. Учреждение работает уже год и за это время помощь получили три тысячи человек.
Потребность в центре возникла в период пандемии коронавируса. В лечебное учреждение завезли современное оборудование.
Для закупки дополнительного оборудования власти региона выделили 10 миллиардов рублей. В центре можно оказать любую экстренную помощь инфекционному больному.
Напомним, что жителям Ростовской области запретили посещать родственников в больницах. Причиной стало распространение гриппа.