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Количество коек увеличили почти в два раза в Донском инфекционном центре

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
В Ростовской области в Донском инфекционном центре увеличили количество коек для пациентов, сообщили в правительстве региона.

Ранее для заболевших было 180 коек, сейчас их 300. Учреждение работает уже год и за это время помощь получили три тысячи человек. 

Потребность в центре возникла в период пандемии коронавируса. В лечебное учреждение завезли современное оборудование. 

Жителям Ростовской области запретили посещать родственников в больницах
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Для закупки дополнительного оборудования власти региона выделили 10 миллиардов рублей. В центре можно оказать любую экстренную помощь инфекционному больному.

Напомним, что жителям Ростовской области запретили посещать родственников в больницах. Причиной стало распространение гриппа.

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