В понедельник, 19 декабря, света не будет на улицах Зорге, Еременко, Белорусская, Киргизская. Также это коснется переулков Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.