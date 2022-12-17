В понедельник, 19 декабря, света не будет на улицах Зорге, Еременко, Белорусская, Киргизская. Также это коснется переулков Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Днепровский.
Во вторник обесточат улицы Дачная, Медицинская, Соловьиная, Таганрогская, Максима Горького. В среду электричества не будет на улицах Закруткина, Мясникова, 17-я линия, Жмайлова, Таганрогская, Ташкентская, Тульская.
В четверг ограничения введут на улицах Гипсовая, Кузнечная, Портовая, в переулках Жлобинский, Молодогвардейский, Парниковый, Урицкого.
В пятницу света не будет на улицах Минераловодская, Никитина, Республиканская, в переулке Рыбный.